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В Сумах начался донабор копов

Сегодня, 14:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Управление патрульной службы анонсировало конкурс на 78 вакантных мест.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие граждане Украины в возрасте от 20 до 35 лет, с полным средним или высшим образованием и водительским удостоверением категории «В». «Одно из главных требований — готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью, — подчеркнул начальник Управления патрульной службы Андриан Горбачевский, — а также высокая мотивация к изменениям к лучшему, желание помогать людям, свободное владение государственным языком, способность быстро принимать решения и умение действовать в экстремальной ситуации, дисциплинированность, организованность, коммуникабельность, вежливость и умение аргументированно выражать свое мнение».
Подать соответствующее заявление можно даже не выходя из дома, воспользовавшись онлайн-сервисом на сайте Главного управления патрульной полиции http://80.91.161.100/ с 14 июня по 1 июля.
По словам начальника кадрового аппарата ГУНП области Сергея Терещенко, сам конкурс продлится до августа 2017 года, и будет проходить в несколько этапов: тестирование, военно-врачебная комиссия, сдача зачетов по физподготовке и интервью. Те кандидаты, которые пройдут отбор, теоретическое и практическое обучение и после сдачи экзаменов приступят к службе, будут получать достойную заработную плату, а также иметь социальные гарантии — как сам инспектор полиции, так члены его семьи.
Новые экипажи смогут выйти на службу уже к Новому году. При этом, штат полицейских значительно расширится и составит более 300 человек.
Напомним, первый набор в патрульной полиции был объявлен 7 ноября 2015, и в службу в мае 2016 приступили к службе 250 патрульных. Однако со временем по разным причинам освободилось более 30 работников,- сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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