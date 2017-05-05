В Сумах начался донабор копов

Управление патрульной службы анонсировало конкурс на 78 вакантных мест.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие граждане Украины в возрасте от 20 до 35 лет, с полным средним или высшим образованием и водительским удостоверением категории «В». «Одно из главных требований — готовность к службе в любом городе Украины в связи со служебной необходимостью, — подчеркнул начальник Управления патрульной службы Андриан Горбачевский, — а также высокая мотивация к изменениям к лучшему, желание помогать людям, свободное владение государственным языком, способность быстро принимать решения и умение действовать в экстремальной ситуации, дисциплинированность, организованность, коммуникабельность, вежливость и умение аргументированно выражать свое мнение».

Подать соответствующее заявление можно даже не выходя из дома, воспользовавшись онлайн-сервисом на сайте Главного управления патрульной полиции http://80.91.161.100/ с 14 июня по 1 июля.

По словам начальника кадрового аппарата ГУНП области Сергея Терещенко, сам конкурс продлится до августа 2017 года, и будет проходить в несколько этапов: тестирование, военно-врачебная комиссия, сдача зачетов по физподготовке и интервью. Те кандидаты, которые пройдут отбор, теоретическое и практическое обучение и после сдачи экзаменов приступят к службе, будут получать достойную заработную плату, а также иметь социальные гарантии — как сам инспектор полиции, так члены его семьи.

Новые экипажи смогут выйти на службу уже к Новому году. При этом, штат полицейских значительно расширится и составит более 300 человек.

Напомним, первый набор в патрульной полиции был объявлен 7 ноября 2015, и в службу в мае 2016 приступили к службе 250 патрульных. Однако со временем по разным причинам освободилось более 30 работников,- сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.