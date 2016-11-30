В Сумах началась операция «Магазин»

Полицейские совместно с общественностью во время проведения операции «Магазин» задокументировали факт продажи слабоалкогольного напитка девочке-подростку в одном из магазинов города Сумы. На продавщицу составлен админпротокол, а в отношении владельца магазина правоохранители намерены требовать лишения лицензии на продажу спиртных напитков и уплаты штрафа, — сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

«Операция «Магазин» направлена на выявление фактов продажи алкоголя и табака подросткам, а также на привлечении к ответственности нарушителей, которые игнорируют действующее законодательство в этой сфере, — говорит Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Сумской области. – Сотрудники полиции проверяют как магазины, так и развлекательные заведения, места отдыха и концентрации молодежи. А тех представителей бизнеса, которых не останавливает законна запрет продажи алкоголя и табака лицам до 18 лет, правоохранители будут привлекать к ответственности».

Нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями), за что предусмотрен штраф в размере до 1700 гривен. А после рассмотрения материалов административной комиссией, работники полиции будут требовать применить в отношении частного предпринимателя финансовые санкции в виде уплаты немалого штрафа в размере 6 800 гривен и лишение нарушителя лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями.