В Сумах на Соборной торгуют поделками (фото)

В рамках традиционной ежегодной акция «До світлого дня — світлі вчинки» на центральной улице города Сумы стартовала благотворительная ярмарка. Торговлю устроили рядом со Спасо-Преображенским собором, который является инициатором этой акции. Продаются детские поделки воспитанников воскресной школы, работы умельцев-прихожан центрального собора. К акции присоединились ученики художественной школы, детские садики и другие учебные заведения. Купить за символическую сумму можно красивые, оригинальные и уникальные писанки, пасочки и куклы-мотанки, очень много поделок из бумаги, а еще кактусы. Но самое ценное на благотворительной ярмарке — картины из шерсти, батик, акварели, написанные маслом и выполненные в других техниках. Великолепные маки или нежные одуванчики украсят ваш дом, а деньги, которые вы на них потратите, пойдут на лечение онкобольных детей.

Благотворительная ярмарка будет работать три дня с 7 по 9 апреля на ул. Соборной рядом со Спасо-Преображенским собором.