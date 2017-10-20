29 октября около 17:00 на ул. СКД в Сумах 24-летний водитель автомобиля ВАЗ 2121 на пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. В результате наезда 75-летний мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом лба, тупой травмой грудной клетки слева, закрытым переломом костей левой голени госпитализирован в реанимацию Сумской областной клинической больницы. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами), — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Сумах на переходе сбили пенсионера
Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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