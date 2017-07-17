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В Сумах на Партизанской роют окопы (видео)

Сегодня, 09:08 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество Регион: Сумы
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В Сумах на Партизанской роют окопы (видео)

ПАТ «Сумыоблэнерго» протянет новый кабель, а для жителей это все скорее всего выльется с новые ямы и без того разбитой дороги, которую они каждый год самостоятельно приводят в порядок.

О внушительных разрытиях дороги по ул. Партизанской 21 июля заявили местные жители. В своем видео посте в социальных сетях они содержательно высказали свое мнение. Казалось бы, ситуация понятна, возможна, но отсутствие информации от организации, которая затеяла ремонт без предупреждения на дороге возмущает жителей. Если уже сегодня, на этапе подготовительных работ, невозможно найти крайнего и добиться ответов на вопросы жителей, то кто будет отвечать за последствия подобных работ. Подробности и комментарии о том, что волнует жителей в видео.

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