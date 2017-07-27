В Сумах на Лушпы сумчане творили из шин, бутылок и бревен (фото)

Ситуация с детскими площадками по городу в целом не самая лучшая. Есть районы, где детям вообще играться нечем и негде. Самое проблематичное – найти ответственного за эти детские площадки. ЖЭКи от них давно отказались, город вроде бы выделяет средства, но как-то изменения не сильно ощущаются, а депутаты могут заинтересоваться ими только в предверии выборов для пиара.

Поэтому не редко жители берут все в свои руки и наводят порялки на площадках, где играются их дети. Так во дворе дома 49, по проспекту Михаила Лушпы, местные жители своими силами обновили детскую площадку. Умельцы покрасили разными цветами старые ржавые турники, обновили скамейки, пеньки. Из ненужных шин соорудили сказочные часы, солнце, жирафа и зебру. Яркими экспонатами двора стали сделанные из пластиковых бутылок жук солнышко и яркая пальма.

Марина Пильтяй

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