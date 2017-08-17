В Сумах на аукционе продадут 6 помещений

5 октября в Сумах запланировали провести аукцион по продаже нежилых помещений. Департамент обеспечения ресурсных платежей выставил на торги шесть объектов: Роменская,96; Холодногорская,31; ул. Ильинская,12/2; Курский,55; К. Зеленко,4 (помещение 23) и К. Зеленко, 4 (помещение 24-26).

Чтобы мероприятия могли посетить желающие его перенесли с Садовой,3 на пл. Независимости,2 (каб. 59).