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В Сумах на аукционе продадут 6 помещений

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
В Сумах на аукционе продадут 6 помещений

5 октября в Сумах запланировали провести аукцион по продаже нежилых помещений. Департамент обеспечения ресурсных платежей выставил на торги шесть объектов: Роменская,96; Холодногорская,31; ул. Ильинская,12/2; Курский,55; К. Зеленко,4 (помещение 23) и К. Зеленко, 4 (помещение 24-26).
Чтобы мероприятия могли посетить желающие его перенесли с Садовой,3 на пл. Независимости,2 (каб. 59).

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