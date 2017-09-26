В Сумах мужчина чуть не пострелял кредиторов (фото)

На днях патрульные получили сообщение о мужчине, который бегает по улице с ружьем и угрожает им гражданам.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили трех граждан возле одного из домов. Двое из них объяснили, что пришли к своему бывшему коллеге по работе, чтобы получить от него деньги, которые он им должен. Зато их 58-летний знакомый взял в руки ружье ТОЗ БМ-16 и, направив его в сторону мужчин, начал угрожать им. Данную ситуацию и увидел случайный прохожий, который вызвал патрульных.

Однако до приезда полицейских мужчина, который к тому же имел явные признаки алкогольного опьянения, успел занести ее домой.

В ходе общения со стражами порядка гражданин указанный факт подтвердил и показал место, где оставил двуствольное ружье ТОЗ заряженную картечью со взведенным курком. Никаких разрешений и документов на ружье указанный гражданин не имел.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа.

В дальнейшем, правоохранители обнаружили в том же помещении — 27 патронов к ружью, 1 патрон калибра 7,62 и банка с порохом, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.