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04.10 Среда

В Сумах мужчина чуть не пострелял кредиторов (фото)

Вчера, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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На днях патрульные получили сообщение о мужчине, который бегает по улице с ружьем и угрожает им гражданам.
Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия, где обнаружили трех граждан возле одного из домов. Двое из них объяснили, что пришли к своему бывшему коллеге по работе, чтобы получить от него деньги, которые он им должен. Зато их 58-летний знакомый взял в руки ружье ТОЗ БМ-16 и, направив его в сторону мужчин, начал угрожать им. Данную ситуацию и увидел случайный прохожий, который вызвал патрульных.
Однако до приезда полицейских мужчина, который к тому же имел явные признаки алкогольного опьянения, успел занести ее домой.
В ходе общения со стражами порядка гражданин указанный факт подтвердил и показал место, где оставил двуствольное ружье ТОЗ заряженную картечью со взведенным курком. Никаких разрешений и документов на ружье указанный гражданин не имел.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа.
В дальнейшем, правоохранители обнаружили в том же помещении — 27 патронов к ружью, 1 патрон калибра 7,62 и банка с порохом, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК.

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