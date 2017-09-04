В Сумах можно посмотреть на костуризмы

Леонтий КОСТУР- скульптор,который воплощает онтологический опыт превращения глины в слово

В Конгресс-центре СумГУ открылась выставка известного художника и скульптора Леонтия Костура под названием «Искусство изготовления изделий из глины».

На суд зрителей скульптор представил 19 новых шедевров монументального искусства из цветной глины, которые он создавал в мастерской предприятия по изготовлению керамических материалов ООО «Керамейя». Сюжетные композиции Леонтия Костура настраивают почитателей искусства на философское восприятия мира, уводят в мир фантазий, а сам мастер говорит, что его целью было превратить глину в слово. Он имеет свой неповторимый стиль, который называется «костуризм», а изделия, соответственно, костуризмы. В его работах гармонично взаимодействуют земля, вода, огонь и воздух — они и помогают ему создавать глиняные метафоры.

Леонтий КОСТУР названия своих работ не стал подписывать, решив своим творчеством продемонстрировать высокую условность, где значимы не имена и звания, а атрибуты скульптора, художника, мастера.

Но по просьбе гостей выставки скульптор провел импровизированную экскурсию, в процессе которой рассказал о философском значении каждой из своих работ. Вот некоторые из них:

«Сеятель» — автор представил образ простого сеятеля, который весной сеет урожай, но при этом может посеять и ничего не собрать, а может быть и с урожаем.

«Колесо истории» — история, по словам скульптора, коварная штука, колесо истории медленно движется, и когда человек неграмотно «влезает» в эту историю, то ему может и руку оторвать. Происходят войны, катаклизмы, то есть нельзя пытаться остановить «колесо истории».

«Польские евреи» — работа посвящена евреям, которые в гетто носили кирпичи на плечах для стройки.

«Жнец» — образ жнеца, который собирает урожай.

«Память корове» — образ животного, которое помогло семье скульптора выжить во времена голодомора.

«Троян» — изображение показывает тройственность мироздания и философскую трактовку цифры три.

Помимо работ скульптора, на выставке представлены образцы высококачественных строительных материалов ООО «Керамейя».

Посмотреть выставку костуризмов может любой желающий абсолютно бесплатно в Конгресс-центре СумГУ, по адресу: ул. Покровская, 9/1.

Продлится она до 15 октября.

Марина Пильтяй, «Панорама» №40

Фото1: МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО. Все работы выполнены из цветной глины

Фото2: СТИЛЬ АВТОРА. Характерными чертами монументальной скульптуры являются крупные формы, единство содержания, гармония с архитектурно-пространственным окружением