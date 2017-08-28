В Сумах можно помолиться перед ковчегом (фото)

По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия ковчег с частицей святых мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы из Свято-Феодосиевского Балтского монастыря будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы до 30 сентября. Ежедневно в 14-00 перед ковчегом, установленном на центральном аналое, будут совершаться специальные молебны с чтением акафиста.

Духовенство и верующие встретили Святыню 15 сентября перед началом вечернего богослужения, — сообщает Православная Сумщина.