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21.09 Четверг

В Сумах можно помолиться перед ковчегом (фото)

Вчера, 16:50 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Религия Регион: Сумы
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По благословению архиепископа Сумского и Ахтырского Евлогия ковчег с частицей святых мощей святой великомученицы Параскевы Пятницы из Свято-Феодосиевского Балтского монастыря будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы до 30 сентября. Ежедневно в 14-00 перед ковчегом, установленном на центральном аналое, будут совершаться специальные молебны с чтением акафиста.
Духовенство и верующие встретили Святыню 15 сентября перед началом вечернего богослужения, — сообщает Православная Сумщина.

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