В Сумах может появиться сквер украинско-японской дружбы

С научным подходом и дальним прицелом в Сумах обустраивают детский парк. Эпопея с купленными активистами сакурами подходит к концу. На завтра в детском парке «Сказка» в 9 утра запланировали высадку 15 саженцев, но акцию отменили.

«А вдруг не взойдут? Чтобы такого не было дал поручение директору КП «Зеленстрой» обратиться в аграрный университет, чтобы они дали научные выводы, где они должны высаживаться, на какой площади, при каких условиях. Они дали рекомендации высадить их в Детском парке», — ответил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на вопрос журналиста «А что с сакурами?».

На это мероприятие посла Японии в Украине решили не приглашать. Для него уже «продумали» повод посущественнее.

«Сакуры, которые есть в СНАУ – адаптированы, их можно рискнуть садить самостоятельно, где захочется. Если бы мы открывали Сквер украинско-японской дружбы, тогда можно пригласить посла. Предложил определить территорию, а она там есть, поставить японскую беседку и мы докупим 50 сакур сами и высадим», — поделился Александр Лысенко планами.

Но предприятие, закупившее сакуры, решило их забрать.

