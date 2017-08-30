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В Сумах может появиться сквер украинско-японской дружбы

Сегодня, 17:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах может появиться сквер украинско-японской дружбы

С научным подходом и дальним прицелом в Сумах обустраивают детский парк. Эпопея с купленными активистами сакурами подходит к концу. На завтра в детском парке «Сказка» в 9 утра запланировали высадку 15 саженцев, но акцию отменили.
«А вдруг не взойдут? Чтобы такого не было дал поручение директору КП «Зеленстрой» обратиться в аграрный университет, чтобы они дали научные выводы, где они должны высаживаться, на какой площади, при каких условиях. Они дали рекомендации высадить их в Детском парке», — ответил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на вопрос журналиста «А что с сакурами?».
На это мероприятие посла Японии в Украине решили не приглашать. Для него уже «продумали» повод посущественнее.
«Сакуры, которые есть в СНАУ – адаптированы, их можно рискнуть садить самостоятельно, где захочется. Если бы мы открывали Сквер украинско-японской дружбы, тогда можно пригласить посла. Предложил определить территорию, а она там есть, поставить японскую беседку и мы докупим 50 сакур сами и высадим», — поделился Александр Лысенко планами.
Но предприятие, закупившее сакуры, решило их забрать.

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