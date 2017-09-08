В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода

Опасно для кошелька. 12 и 13 октября состоялись заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на которых рассмотрены проекты, касающиеся тарифов в Сумах.

В частности, НКРЭКП решило одобрить и обнародовать для получения замечаний и предложений проекты постановлений по инвестиционной программе на 2017 ПАО «Сумское НПО», изменений к инвестпрограмме ПАО «Сумыоблэнерго»; подкорректировать тарифы для КП «Горводоканал», а также одобрить тарифы для ООО «Сумытеплоэнерго». Теперь обо всем этом подробнее.

Еще в августе ПАО «Сумыоблэнерго» обратилось в Нацкомиссию с предложением о внесении изменений в Инвестпрограмму на 2017 год. В частности, за счет изъятия ряда мероприятий и уменьшения объемов финансирования и соответствующих объемов работ на общую сумму 9126 тыс. грн. (без НДС), а также экономии средств по результатам выполнения программы за первое полугодие в сумме 413 тыс. грн. (без НДС) увеличить объемы финансирования мероприятий по замене трансформаторов на подстанции 110/6 кВ «Узловая» на общую сумму 5074 тыс. грн. (без НДС) и включить мероприятия по изготовлению ТЭО и ПКД по повышению энергоэфективности работы распределительных сетей ряда энергоузлов на общую сумму 4465 тыс. грн. (без НДС). Изменения согласованы письмом Минэнергоуголь от 3 октября. При этом общая сумма инвестпрограммы и источники финансирования остаются неизменными. Компания провела открытые обсуждения, замечаний не было.

Присутствующий на заседании председатель правления компании заявил, что на протяжении трех кварталов текущего года мероприятия инвестрограммы выполнены на 100%. «Приоритет изменений – реконструкция подстанции «Узловая» с заменой трансформаторов с обмоткой 20 кВ. На протяжении первого полугодия сделали ТЭО, которое показало необходимость такой обмотки», — заявил он.

Инвестиционная программа ПАО «Сумское НПО» на 2017 год предусматривает мероприятия по переоснащению системы дегазации котельной, модернизацию водонагревательного котла и установку домовых приборов учета тепловой энергии. Финансирование инвестпрограммы – 5897,47 тыс. грн., в том числе 565,07 тыс. грн. — амортизационные отчисления, 4571,83 тыс. грн. – производственные инвестиции с прибыли, 760,53 тыс. грн. — другие привлеченные средства, не подлежащие возврату (неиспользованные средства Инвестпрограммы за 2015 г.).

Открытое обсуждение проекта программы состоялось 8 сентября, оформлен протокол.

На заседании присутствовал заместитель мэра Сум Александр ЖУРБА, который сказал, что слушания инвестпрограммы проводились, замечаний не было. Он попросил вернуться к обсуждению тарифов «Сумытеплоэнерго», но ему сказали, что рассмотрят в присутствии мэра.

Что касается тарифов КП «Горводоканал», то тариф на централизованное водоснажение предлагают увеличить на 2,08%, с 7,51 до 7,67 грн./м3; на централизованное водоотведение – на 6,5%, с 5,98 до 6,36 грн./м3; на холодное водоснабжение (с использованием внутридомовых систем) – уменьшить на 0,9%, с 7,968 до 7,9 грн./м3; на водоотведение – на 3,41%, с 6,34 до 6,55 грн./м3.

Проекты тарифов для «Сумытеплоэнерго» обсуждались 13 октября. Ситуация тем интереснее, что 13 октября Заречный районный суд г. Сумы, рассмотрев завление Александра СОКОЛОВА об обеспечении иска, принял постановление, которым заявление истца удовлетворил и запретил «Сумытеплоэнерго» инициировать и поддерживать перед НКРЭКП вопросы, касающиеся тарифов.

На заседании комиссии в Киеве присутствовал Александр Журба. Он заявил, что городская власть поддерживает проект, открытое обсуждение проведено, тариф обоснованный, проведена его экспертиза, мэр уполномочил его и есть доверенность

На заседании также присутствовал и Александр Соколов, заявивший, что за полчаса до начала заседания Заречный районный суд запретил «Сумытеплоэнерго» что-то инициировать на основании протокола от 26 августа: «Хотел бы заметить, что 26 августа открытые слушания не состоялись. Может, господин Журба объяснит, где они проводились. На Харьковской, 35 общественных слушаний не было… По моему обращению прокуратурой Сумской области начато дело по факту подделки протоколов, потому что фактически открытые слушаний не состоялись». Он предложил перенести рассмотрение этого вопроса на 17 октября и пригласить мэра, чтобы он дал пояснения.

«Протокол слушаний предоставлен. Оценивать, поддельный он или нет, ни Нацкомиссия, ни Вы не уполмочены. Подписи и позиция городской власти есть. Сегодня решение принимается к обсуждению. Если есть замечания по сути, просим предоставить их на протяжении 20 дней», — ответил председатель Нацкомиссии Дмитрий ВОВК.

Согласно проекту, в среднем стоимость услуг для населения должна вырасти на 16%: в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал увеличится со 1180,93 грн. до 1366,89 грн.; в домах без приборов учета за 1 кв. м вместо нынешних 32,68 грн. будем платить 38,11 грн. Стоимость услуги по горячему водоснабжению может вырасти с 69,63 грн до 80,91 грн.

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Теперь в прошлом. Открытые слушания проходили эмоционально и часто заканчивались ничем

Ирина Власова, «Панорама» №43