В Сумах: молчание председателя

О хозяйственной и финансовой деятельности ОСМД знают не все, кто имеет на это право

Житель дома по ул. Герасима Кондратьева Виталий Александрович БРУК рассказал о созданном в доме ОСМД “Враца” следующее. ОСМД создавалось давно, потом прекращало свою деятельность, с мая 2016-го деятельность ОСМД возобновлена, председателем выбран тот же человек, который возглавлял объединение раньше, — Владимир УШАКОВ. В общем и целом возмущения среди жильцов многоквартирного дома это не вызвало, но некоторым особо дотошным стало интересно, почему в платежках помимо оплаты услуг КП «Сумытеплоэнергцентраль» появилась новая строка: ОСББ «Враца», членские взносы. С указаним «особового рахунку» и адреса — квартиры, где проживает председатель. Сумма — из расчета площади квартиры члена ОСМД — 2, 45 грн. за квадратный метр. Виталий Александрович говорит: «Я никого ни в чем не обвиняю, просто хочу знать, почему между мной и обслуживающей организацией тепеь стоит еще и ОСМД?! ОСМД должено заключать прямые договора с непосредственными исполнителями работ по обслуживанию, а на деле обслуживающая организация, как раньше говорили — ЖЭК, осталась той же, расценки и качество обслуживания — те же, только договор у них уже заключен с ОСМД, которому я должен еще и взносы. Хотел бы знать, на что тратятся взносы, собранные среди жильцов. Но разговора с председателем на эту тему у нас до сих пор не получилось». Виталий Брук рассказал, что обращался к председателю Владимиру Ушакову устно, но тот разговор отложил, сославшись на занятость. Послал по почте письмо с просьбой назначить встречу. Уведомлением о вручении письма есть, ответа так и нет. Пенсионер стал обращаться в различные инстанци как гражданин и жилец дома, в котором создано ОСМД. Суть его обращений можно сформулировать коротко: «Почему он не может получить информацию о финансово-хозяйственной деятельности ОСМД, если с него требуют членские взносы?» Ответы однотипны. Городская полиция в деятельности ОСМД признаков криминала не нашла. Департамент инфраструктуры города отвечает: «Зазначаємо, що у телефонній розмові 03.10.2016 та 05.10.2016 голова ОСББ Ушаков В.В. відмовився брати участь у обговоренні жодних питань, в тому числі по оплаті послуг ЩСББ. Якщо Ви вважаєте дії голови ОСББ неправомірними, то маєте право вирішити це питання в судовому порядку”. Пытались поговорить с председателем правления и мы, но, услышав имя Виталия Брука, Владимир Ушаков сказал по телефону: «Я заявления этого человека обсуждать не буду и вообще не хочу о нем говорить!» И вот невольно возникает образ этакого скандалиста-правдолюба, который всегда всем недоволен, загружает все инстанции жалобами. Но стоп, Виталий Алексеевич никого не обвиняет в ставшими «модными» прегрешениях — ни в хищениях, ни в коррупции. Он только уиверждает, что при создании ОСМД «Враца» не был соблюден действующий закон. «Закон України про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”. В ст. 6 Закона говорится: Для створення об’єднання скликаються установчі сбори. Скликання устаночих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не меньш як з трьох власників квартир або нежилих приміщень… Поідомлення (про проведення установчих зборів — ред.) направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом)”. Так вот, Виталий Александрович утверждает, что никакого приглашения на “установчі збори” не получал. Чтобы как-то подтвердить или опровергнуть его слова, мы встретились с несколькими другими жильцами дома, с которыми не договаривались заранее ни о встрече, ни о вопросах. Ольга ЛЯШЕНКО из кв. № 35 говорит: «Никаких приглашений ни на какие собрания не получала, об ОСМД узнала случайно, увидела в платежке. Обслуживание дома не улучшилось, скорее наоборот».

Надежда Ивановна НОСАЧЕНКО из кв. № 1: «На собрание по созданю ОСМД никто не приглашал, чем занимается правление, не знаю». Только Валентина Викторовна, которая не стала называть свою фамилию вспомнла, что в доме вроде бы проводились какие-то работы: «Они в подвалах воду перекрывали и что-то там чистили». Хорошо, допустим, не все жильцы так принципиальны и дотошны, как наш главный собеседник, но получение ответа на вопросы о деятельности правления ОСМД ему гарантирует ст. 10 уже упомянутого Закона: «Вищім органом управління об’єднання є загальні збори… Співвласники мають право знайомитися з рішеннями (протоколами) загальних зборів, затвердженими такими рішеннями документами та робити з них копії”. То есть вопрос стоит пока не о правомерности решений правления ОСМД, а о нарушениях при самом его создании, о прозрачности и гласности в работе.

Врез

Ничто так не раздражает руководителей любого уровня, как требование подотчетности и прозрачности. Иногда с человеком достаточно просто поговорить

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1.Хочу знать! Пенсионер не спешит с выводами, он прсто хочет узнать, за что с него требуют членские взносы, и имеет на это право

2. «Свежая строка». Новый платеж некоторые жильцы восприняли покорно, другие же проявили законное любопытство

Алексей Сикорский, «Панорама» №12