В Сумах модернизируют остановки

До конца лета все работы по установке 13 новых мест для ожидания общественного транспорта будут завершены.

На сессии горсовета 21 июня депутаты приняли решение, согласно которому потеряли силу 13 договоров аренды земельных участков под остановками общественного транспорта. Остановки не ликвидируют, а только модернизируют. По словам первого заместителя мэра Владимира ВОЙТЕНКО, 2 млн грн. на эти остановки уже выделены, проекты подготовлены.

«В соответствии с нормами и правилами на остановках не позволено размещения временных сооружений для продажи продовольственных товаров. Согласно новой комплексной схеме размещения временных сооружений, на остановках общественного транспорта они запрещены. Соответственно на месте старых остановок появятся современные, европейского образца», — сообщил директор КП «Архитектура. Строительство. Контроль» Владимир НИКОНЕНКО.