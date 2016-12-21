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В Сумах машинам тесно (фото)

Сегодня, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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19 января в Сумах на ул. Прокофьева не разминулись маршрутка и легковушка. Водитель маршрутки марки «Рута», который курсирует в городе по маршруту №2, по словам патрульных полицейских, «поворачивая влево, не переубедился в безопасности движения на дороге и, совершая маневр, столкнулся с автомобилем марки «Фольцваген». Так как, по мнению участников аварии, машины получили незначительные механические повреждения, обе стороны приняли решение о подписание европротокола, — сообщает 0542
Напомним, что это второй случай за текущую неделю, когда собственники транспортных средств принимают такое демократическое решение.
Как оказалось, статистику европротоколов сумские полицейские не ведут, но отмечают, что такое решение у местных автомобилистов становится популярным.

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