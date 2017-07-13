В Сумах маршрутки предлагают отслеживать при помощи мобильного приложения

Бесплатное приложение «деМаршрутка» — предназначено для GPS-мониторинга городского транспорта в Сумах. Пока отображается только часть транспортных средств. Это автобусы на маршрутах 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19, 21, 23, 24, 52, 55, 56, 61. Предназначено как для iOS, так и Android. Приложение разработано при поддержке и содействии частных перевозчиков. Разрабатывается и поддерживается за их счет. Восстановление системы GPS мониторинга транспорта проводится собственными силами. Загрузить приложение можно здесь: Android — https://goo.gl/HniatH и iOS — https://sumybus.rkm.io/Link9.

Приложение имеет не высокий рейтинг — 2,9. И массу негативных отзывов. В первую очередь это то, что неправильно показываются маршруты. Разработчики же уверяют, что новая версия приложения содержит правки относительно корректности отображения маршрутов.