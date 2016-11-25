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04.01 Среда

В Сумах комиссия предварительно классифицировала ЧП

Сегодня, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах комиссия предварительно классифицировала ЧП

Ущерб, нанесенный взрывом, определит специальная комиссия в составе представителей Департамента инфраструктуры, Департамента финансов, экономики и инвестиций, ООО «Форекс Плюс», «Сумыгаз», «Облэнерго», «Сумытеплоэнерго».
По результатам обследований будут определены источники финансирования работ по ликвидации последствий взрыва и восстановления дома.
Взрыв газа в одной из квартир жилого дома №24 по ул. Металлургов, который состоялся 3 января в 20.40, определен как чрезвычайная ситуация объектового уровня. Такое предварительное решение приняла 4 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В 3.10 были опечатаны все квартиры и входные двери подъезда, обеспечена охрана места происшествия сотрудниками полиции.
Как сообщает пресс-служба мэрии, городская власть намерена помочь отселеным жителям, провести экспертизу повреждений дома и технического состояния квартир, восстановить предоставление комуслуг.
Из двух подъездов дома были эвакуированы их жители. Часть из них будет находиться у родственников и знакомых, а 14 жителей, по их обращениям, поселили по договоренности с «СМНВО» в гостинице «Юбилейная».
Сегодня состоится встреча городского головы с жителями, условия проживания которых пострадали после взрыва. Предположительно, таких около 50. Будут определены их первоочередные потребности и проблемные вопросы, которые решаться совместно с городскими служб и подразделений. Департамент инфраструктуры города составит предварительные списки пострадавших.
Сумчанам, обратившихся за медицинской помощью, а таких 3 детей и семеро взрослых, окажут помощь в лечении. Родственникам погибшей пожилой женщины помогут в организации похорон.
ГАСК и УКС займутся проведением технической экспертизы состояния квартир 4 подъезда дома и дальнейшую перспективу их эксплуатации и необходимых восстановительных работ.
Сейчас решается вопрос допуска экспертов в дома на 6-8 этажа и к месту взрыва. Сейчас дано задание оперативно установить рихтовка и необходимые конструкции, чтобы прекратить дальнейшее проседание перекрытия между этажами.
Также будут допущены представители коммунальных служб, чтобы восстановить подачу теплоносителя воды, газа.
Напомним, в 20.40 3 января в десятиэтажном жилом доме №24 по ул. Металлургов в квартире на седьмом этаже произошел взрыв (предварительно бытового газа). Разрушены перекрытия между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты, разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, выбиты окна с 5 по 8 этажи. В общем повреждения различного характера получили 5 квартир и шахта лифта, автомобили, припаркованные возле дома.
Погибла женщина 1952 г.р., двух жителей (1951 г.р. и 1958 г.р.) спасены из-под завалов. За медицинской помощью обратилось 10 человек, из которых 8 после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались.

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