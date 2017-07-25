В Сумах канализация течет в Псел

Жители общежитий КРЗ бьют тревогу — поток нечистот постоянно отравляет окружающую среду, а городские власти только разводят руками

Жители общежитий КРЗ по улице Привокзальной, 4/13 уже несколько лет вынуждены наблюдать, как территория заводского поселка приходить в негодность. Здесь живут в основном бывшие работники КРЗ, пенсионеры, отдавшие производству 20-ть и более лет. Они с ностальгией вспоминают о том благополучном времени, когда все коммунальные вопросы решались быстро. Ранее, когда производство было на плаву, вся инфраструктура работала исправно.

В 2008 г. на собрании акционеров КРЗ подавляющим числом голосов (99%) было принято решение о реализации оборудования и разборке зданий на стройматериалы. С тех пор все пошло по наклонной. Самым слабым звеном оказалась насосная станция канализации. Весной 2017 г. ситуация стала просто критической. Как говорят жители общежития N11, с которыми нам удалось пообщаться — Нина КОВАЛЕВА, Людмила ДАНИЛИНА, Галина ДИДЕНКО, из переполненного люка постоянно сочится грязная вода, источающая ужасный запах. Люди не могут открывать окна квартир, во дворе находиться тоже проблематично. Склон, на котором расположено здание общежития, постоянно размывается агрессивными потоками из канализационного люка.

Многочисленные телефонные обращения в ЖЭК и КП «Горводоканал» на горячую линию горисполкома не дали ощутимых результатов. Жители сетуют на несогласованность этих структур.

«Мы с коммунальными проблемами остались один на один. Все попытки быть услышанными тщетны. Заявки принимаются, но действенных мер никто не принимает, а последнее время в ЖЭКе с нами даже не хотят разговаривать, сбрасывают вызов, – возмущаются нынешние жители заводского поселка. — А ведь нечистоты все лето и по сей день продолжают бурным потоком струиться к Пслу — главной водной артерии города, где купаются дети и взрослые, на ее берегах отдыхают сумчане, не подозревая, чем напитана речная вода и какие сюрпризы она таит в себе».

В который раз, 29 августа, диспетчер управляющей компании «ДомКом» в присутствии журналиста приняла жалобу на устранение зловонного потока от жителей многострадального дома с Привокзальной, 4/13. Как заверил главный инженер ЖЭКа, обслуживающий этот район, Игорь РУБАНЕНКО, вопрос будет изучен и приняты соответствующее меры.

Мы, со своей стороны, также продолжали «изучать вопрос». Немного прояснил ситуацию главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф ТЫСИВСКИЙ. Он сообщил, что о неисправной канализационной станции им известно, и подтвердил информацию жителей поселка, что комплекс коммунальных проблем возник после закрытия производственного процесса на КРЗ и сейчас этот объект находится на балансе департамента инфраструктуры Сумского городского совета. Как выяснилось, городская структура владеет информацией о плачевной ситуации канализационных

стоков на КРЗ — заместитель директора департамента инфраструктуры Виктор ПАВЛЕНКО сообщил, что еще в феврале этого года был неудачный опыт проведения тендера для осуществления реконструкции канализационно-насосной станции по улице Привокзальной, 4/13. Правда, 2 июня 2017 г повторная попытка увенчалась успехом. Победителем летнего тендера было признано ПАО «Сумстрой», которое оценило свои работы в сумму 2 млн 850 тыс грн. Согласно подписанному договору между «Сумбудом» и городом, работы должны завершиться до конца текущего года, после чего объект будет передан на баланс КП «Горводоканал».

Мы поинтересовались у генерального директора ПАО «Сумстрой» Павла НОВИНСКОГО, началась ли реконструкция и есть ли надежда у жителей КРЗ на позитивные перемены.

«Бюджетные средства уже поступили на счет нашей организации. Сейчас идет подготовительный период, — пояснил Павел Леонидович. — Первым делом мы восстановили электроснабжение в помещении канализационно-насосной станции, начали очищать территорию от дикой поросли, чтобы детально изучить будущую трассу для прокладки коммуникаций длиною 1000 м. Ситуация усложняется непростым рельефом — уклон, рыхлая почва береговой зоны, поэтому использование техники при

проведении земляных работ проблематично. Согласно плану реконструкции, прокладка новой трубы для стоков должна завершиться в течение октября.

ПОДПИСЬ ПОД ФОТО

Не верится. Жительницы общежитий КРЗ Нина КОВАЛЕВА и Людмила ДАНИЛИНА отмечают, что ранее ухоженная територия приходит в упадок

2. Повод для тревоги. Жители побаиваются, что из-за постоянного подтопления может разрушится фундамент здания и начнутся необратимые процессы на цокольном этаже.

ВРЕЗ

Сумчане возмущаются, что нечистоты все лето и по сей день продолжают бурным потоком струиться к Пслу

Елена Шевченко , «Панорама» №38