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В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)

Сегодня, 08:09 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах избрана мера пресечения водителю маршрутки, переехавшей мужчину (видео)

23 декабря Сумская местная прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании водителю маршрутного автомобиля, под колесами которого погиб 68-летний мужчина, меры пресечения в виде домашнего ареста, однако судом принято решение об увольнении подозреваемого под личное обязательство, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
Как сообщил прокурор Сумской местной прокуратуры Виталий Шаповал, в настоящее время решается вопрос об обжаловании указанного решения суда.
Напоминаем, что 21 декабря около 8.50 маршрутный автомобиль № 56, повернув с ул. Белопольский путь на микрорайон Тепличный, остановился в неопределенном месте, в пределах действия знака «пешеходный переход», для высадки пассажиров. Один из пассажиров, уже после того как водитель возобновил движение, поскользнувшись на снежном валу, упал под маршрутку и попал под правое заднее колесо транспортного средства, 68-летний мужчина погиб на месте.
Водителю, который имеет стаж вождения более 20 лет, вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения Украины, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Кроме того, продолжается досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами Сумского городского совета своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, и нарушение правил, норм и стандартов, касающихся безопасности дорожного движения. Сведения в ЕРДР внесены по ч. 2 ст. 367 и ст. 288 УК Украины.

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