В Сумах из-за тарифов предлагают отставить исполком (фото)

В Сумах потребовали отмены тарифа, транспортного конкурса и отставки исполкома. 20 мая в 18:00 около Альтанки собралось почти 500 горожан на митинг, посвященный отмене тарифа в 4 грн. на проезд в маршрутках. Как заявили организаторы – главная цель — собрать как можно больше людей на сессию 31 мая, где вынесут вопрос об отмене решения исполкома об увеличении тарифов на проезд до 4 грн.

«Митинг не политизирован. Будем представляться по фамилии и имени, хотим рассмотреть суть вопроса», — заявил один из организаторов митинга сумчанин Валерий ОСАДЧЕНКО.

Политические плакаты все же появились. Их принесли неизвестные. И хотя Валерий Осадченко заявил, что инициативная группа не имеет к ним никакого отношения и попросил полицию отреагировать, эти люди, закрывая лица плакатами, простояли рядом с организаторами в Альтанке до конца собрания, и удалились без комментариев.

Был на этом митинге и еще один плакат. Его держал Алексей МАКАРЮК, который позиционирует себя как «человека, не равнодушного к будущему Украины».

А вот, резулюция, которую подписали больше 300 человек, рассавила все точки над «і»: «неполитизированный» митинг оказался «собранием» жителей города с вполне политическими решениями, главное из которых — отставкой исполкома, секретаря горсовета, заместителей мэра и проведение служебного расследования относительно служебных лиц, виноватых в проблемах с перевозками. Не удивлюсь. Если со временем произошедшее «назовут» местной инициативой (Фото резолюции – со страницы Валерия Осадченко).



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