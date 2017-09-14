В Сумах из-за ремонта подкорректировали движение транспорта

До 30 ноября транспорт – автобусы №9, №25, №53 — не будет доезжать до конечной на ул. Добровольной и будет разворачиваться у ж/д перехода. Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг. Временные коррективы в маршруты общественного транспорта внесены в связи с проведением текущего ремонта водостока по ул. 2-я Северная. Поскольку движение по ул. 2-я Северная и соседней ул. Бориса Гмыри является односторонним, автобусы №9, №25, №53 должны разворачиваться в конце ул. Слободской у железнодорожного перехода и трогаться в обратном направлении, тем самым не доезжая до конечной остановки у церкви Святого Андрея (бывший Дом культуры).