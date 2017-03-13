В понедельник 15 мая должна состояться внеочередная сессия Сумского горсовета. Депутаты планируют принять обращение к Генпрокурору Украины Юрию Луценко и Министру МВД Арсену Авакову по поводу инцидента в помещении мэрии 10 мая.
Сессия состоится в 13:00 в зале Дома Советов. Депутатов уже уведомили о том, что мэр 12 мая подписал по этому поводу распоряжение.
Напомним, 10 мая депутаты и общественность обсуждали тарифы на перевозку в автобусах. На заседании завязалась драка между представителями ОО «Східний корпус» и депутатом городского совета Андреем Крамченковим.
Сумским отделом полиции начато уголовное производство по ст. 129 (угроза убийством) и ст. 125 (причинение легких телесных повреждений).
В Сумах из-за драки в горсовете соберут сессию
В понедельник 15 мая должна состояться внеочередная сессия Сумского горсовета. Депутаты планируют принять обращение к Генпрокурору Украины Юрию Луценко и Министру МВД Арсену Авакову по поводу инцидента в помещении мэрии 10 мая.
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