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В Сумах и Запорожье прошли обыски

Сегодня, 17:35 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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2 сентября прокурорами прокуратуры Сумской области и следователями СБУ в городе Сумы проведено 12 обысков. В частности, в 8 игровых заведениях, офисе, автомобиле и квартирах соорганизатора игорного бизнеса и мастера компьютерного обеспечения игровых заведений.
«Во время указанных следственных действий обнаружено и изъято 197 игровых компьютеров, 210 тыс. грн., периферийные приборы. Кроме того, в Запорожье следователями проведено 2 обыски в квартирах лиц, управлявших игорным бизнесом. У злоумышленников изъято 1,5 тыс. долл., 50 тыс. грн. Всего изъято около 290 тыс. грн. Досудебное расследование по факту занятия игорным бизнесом продолжается», — написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталия Науменко и выложила фото.

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