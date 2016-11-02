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В Сумах и припаркованные машины попадают в ДТП

Сегодня, 10:25 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах и припаркованные машины попадают в ДТП

22 декабря, около 10 часов, патрульные получили сообщение о ДТП в дворовой территории на улице Харьковской.
На месте происшествия заявитель сообщил, что утром обнаружил механическое повреждение на своем транспортном средстве Volvo. Также, в месте повреждения были обнаружены остатки желтого лакокрасочного покрытия. Мужчина рассказал, что иногда в дворовой территории водитель маршрутного транспортного средства оставляет автомобиль.
Гражданин предоставил полисменам приметы транспортного средства, которое могло наехать на припаркованную легковушку.
Впоследствии патрульные разыскали указанный автомобиль на улице Героев Крут. Осмотрев маршрутное транспортное средство, полицейские обнаружили на нем механическое повреждение и повреждение лакокрасочного покрытия.
Водитель признал свою вину. Кроме этого, в течение месяца патрульные выносили ему 2 постановления за совершение одного же правонарушение — проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.
На этот раз полицейские составили на него админматериалы по статьям 124 (совершение ДТП) и 122-4 (оставление места ДТП) КоАП, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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