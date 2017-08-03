В Сумах и Конотопе вместо газа пошла вода

Те, кто постарше, помнят автоматы, на которых было написано «Газ-вода». За одну копейку можно было попить обычной водички, а за три — уже с сиропом. Видимо, подобные ностальгические воспоминания не давали покоя двум жителям Сумщины — одному — из Сум и другому — из Конотопа. Решив подключить самостоятельно газовые колонки, они каким-то образом умудрились перепутать шланги и подключили колонки вместо газовой системы к водопроводной.

Шутки шутками, но подобное могло привести к самым серьезным последствиям, вплоть до взрыва. Впрочем, слава Богу, обошлось без этого, но незадачливым умельцам не позавидуешь. Мало того что они лишили свои многоквартирные дома газа, который теперь включать после полной проверки газовой системы, так теперь им еще предстоит оплатить все работы по восстановлению газовой системы, ремонту и поверке счетчиков нескольких десятков потребителей, ну и, естественно, немалый штраф. В итоге каждый «мастер» будет вынужден раскошелиться как минимум на несколько десятков тысяч гривен.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №39