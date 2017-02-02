В Сумском музее хранится запрещенная в 70-х скульптура. «Журавли летят — скульптура И. Кавалеридзе, которую запретили в 70 гг. для показа во всех музеях СССР. Приобретена и сохранилась в нашем Сумском музее!», — написал архитектор Владимир Быков и выложил фото.
В Сумах хранится раритет (фото)
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