В Сумах хранится раритет (фото)

В Сумском музее хранится запрещенная в 70-х скульптура. «Журавли летят — скульптура И. Кавалеридзе, которую запретили в 70 гг. для показа во всех музеях СССР. Приобретена и сохранилась в нашем Сумском музее!», — написал архитектор Владимир Быков и выложил фото.