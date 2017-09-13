В Сумах хотят ездить в нормальном транспорте

В Сумах 9 ноября прошла акция, на которой активисты предложили сумчанам подписать обращение к власти с требованием выполнить программу закупки троллейбусов.

«В рамках акции #плюс45траліків2018 сегодня пришли подписать обращения около 50 человек. Спасибо всем не равнодушным. Было приятно видеть и слышать людей, которым надоело ездить как шпроты в Рутах, людей, которые хотят видеть качественный низкопольный большой европейский транспорт. К сожалению, канцелярия закрылась в 17:15 и многие не смогли зарегистрировать обращения, в том числе и я, т.к. раздавал бланки. Незарегистрированные заполненные обращения с требованиями выполнить программу закупки троллейбусов отправлю на днях обычной почтой в мэрию на регистрацию. Если вы поддерживаете идею массовой закупки большого электротранспорта в городе, то отправьте обращение электронной почтой. Для этого не нужно выходить из дому. Просто перейдите по ссылке https://transport.sumy.ua/2017/11/08/plus45tralikiv2018/, скопируйте заявление, исправьте его или дополните по своему усмотрению и отправьте на letter@smr.gov.ua — это официальный адрес мэрии, и в канцелярии подтвердили, что обращения на него равнозначны обычным бумажным обращениям», — написал активист Александр Мироненко