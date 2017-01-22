Депутат Сумского горсовета Юлия ЛЕВЧЕНКО подала запрос по поводу демонтажа памятника Борису ГРОМОВУ. Памятник командиру 40-й Армии войск СССР, бывшему губернатору Московской области находится на Мемориале воинам-интернационалистам.
«Борис Громов никакого отношения не имеет к Сумам и Украине в частности… В нашем городе стоит прижизненный памятник человеку, который в качестве депутата Госдумы РФ в 2013 году голосовал за аннексию Крыма и является представителем высшей власти оккупанта. По моему мнению, подобное безобразие является позором нашего города, — написала депутат на своей странице в фейсбуке и выложила текст запроса.
В Сумах хотят демонтировать еще один памятник
Депутат Сумского горсовета Юлия ЛЕВЧЕНКО подала запрос по поводу демонтажа памятника Борису ГРОМОВУ. Памятник командиру 40-й Армии войск СССР, бывшему губернатору Московской области находится на Мемориале воинам-интернационалистам.
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