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В Сумах хотят демонтировать еще один памятник

Сегодня, 10:16 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах хотят демонтировать еще один памятник

Депутат Сумского горсовета Юлия ЛЕВЧЕНКО подала запрос по поводу демонтажа памятника Борису ГРОМОВУ. Памятник командиру 40-й Армии войск СССР, бывшему губернатору Московской области находится на Мемориале воинам-интернационалистам.
«Борис Громов никакого отношения не имеет к Сумам и Украине в частности… В нашем городе стоит прижизненный памятник человеку, который в качестве депутата Госдумы РФ в 2013 году голосовал за аннексию Крыма и является представителем высшей власти оккупанта. По моему мнению, подобное безобразие является позором нашего города, — написала депутат на своей странице в фейсбуке и выложила текст запроса.

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