В Сумах «гуляло» быдло (видео)

В ночь с пятницы на субботу возле областной научной библиотеки на улице Героев Сумщины в Сумах неизвестные разбили остановку общественного транспорта. «Сообщение было зарегистрировано, сейчас разыскиваются люди, причастные к этому хулиганству», — сообщил UA Суми специалист отдела коммуникаций Сумского отдела Нацполиции в Сумской области Владимир КУЗЬМЕНКО.

Остановку за деньги городского бюджета по заказу Департамента инфраструктуры города установило ЧП Петренко. Как указано в реестре действующих договоров, она стоит 86,5 тыс. грн. Работы выполнял.

Исполнитель работ Александр Петренко отметил, что новое стекло без доставки и установки стоить 6 тыс грн, всего с Департаментом инфраструктуры на этот год у них договор на 10 таких остановок.



фото со страницы группы «Сумы — лучший город в мире»