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В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ

Сегодня, 09:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах градоначальник опроверг слухи о закрытии школ

«Ни одной школы не будет закрыто, во всякой случае при нашей власти», — заявил мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на аппаратном совещании в понедельник 30 января. Так он ответил на появившуюся информацию о закрытии в Сумах школы №19.
«Говорят, приезжал Чмырь. Сказал, что 19-ю школу будут закрывать», — отметил градоначальник, ссылаясь на слова депутата из фракции «Батьківщина». По его словам, у городской власти нет полномочий закрывать школы. Это касается и школы №3. У школы №19 нет спортзала. И недавно горсовет разрешил строить соседям – спортсменам поля за средства госбюджета, но о закрытии школы речи не было.

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