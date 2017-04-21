В Сумах говорят, а в Шостке делают

В Шостке планируют реализовать пилотный проект по установке газовых счетчиков с привлечением средств городского бюджета. Городской голова Шостки Николай Нога проинформировал, что систему установки индивидуальных приборов учета газа с привлечением средств из городского бюджета планируется апробировать в одной из многоэтажек микрорайона Капсюль. При этом финансово в установке счетчиков также примут участие жильцы и предприятия,- сообщает ШосткаИнфо.

- Депутат міськради звернувся до мене з цим питанням, і я сказав, що будемо допомагати, якщо весь будинок збереться, якщо ресурси люди зберуть і ми щось допоможемо, і переведемо весь будинок на індивідуальні лічильники. Це буде вперше, коли гроші міського бюджету направимо на установку індивідуальних лічильників, — отметил Николай Нога.

В каких частях предусматривается софинансирование проекта, пока не сообщается.