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В Сумах говорят, а в Шостке делают

Сегодня, 11:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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В Сумах говорят, а в Шостке делают

В Шостке планируют реализовать пилотный проект по установке газовых счетчиков с привлечением средств городского бюджета. Городской голова Шостки Николай Нога проинформировал, что систему установки индивидуальных приборов учета газа с привлечением средств из городского бюджета планируется апробировать в одной из многоэтажек микрорайона Капсюль. При этом финансово в установке счетчиков также примут участие жильцы и предприятия,- сообщает ШосткаИнфо.
- Депутат міськради звернувся до мене з цим питанням, і я сказав, що будемо допомагати, якщо весь будинок збереться, якщо ресурси люди зберуть і ми щось допоможемо, і переведемо весь будинок на індивідуальні лічильники. Це буде вперше, коли гроші міського бюджету направимо на установку індивідуальних лічильників, — отметил Николай Нога.
В каких частях предусматривается софинансирование проекта, пока не сообщается.

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