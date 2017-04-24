В Сумах горело авто (фото)

Случайный прохожий 10 мая в 23:54 сообщил о возгорании легкового автомобиля Peugeot Parthner по ул. Ремесленной в Сумах. По словам свидетеля, на момент обнаружения пожара огнем была охвачена передняя часть автомобиля. В транспортном средстве водителя не было. Через считанные минуты пожарные прибыли на место происшествия. В этот момент горело переднее колесо, лобовое стекло, панель приборов и моторный отсек.

В 00:08 пожар удалось локализовать, в 00:27 – ликвидировать.На тушение привлекались 8 человик личного состава и 2 единицы спецтехники. Окончательная причина пожара на данный момент устанавливается, — сообщает пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.