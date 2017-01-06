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В Сумах: горела или не горела «Мануфактура»

Сегодня, 08:19 Категория: Новость Рубрика: Происшествия Регион: Сумы
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В Сумах: горела или не горела «Мануфактура»

В воскресенье из ТЦ «Мануфактура» эвакуировали людей

Около 17 часов 29 января в ТЦ «Мануфактура» раздались звуки противопожарной сигнализации и объявления о том, что в здании произошел пожар. Началась почти паника. Продавцы магазинов и отделов, вместо того чтобы оказывать помощь в эвакуации посетителей или хотя бы помочь им сориентироваться, стали спешно эвакуировать свое «добро» и опускать металлические защитные жалюзи, чем еще ухудшили ситуацию. Часть посетителей, находившихся на просмотре кинофильмов, смогла воспользоваться аварийным противопожарным выходом, а в других местах, в связи с невозможностью открытия запасных дверей, пришлось выбивать перегородки. Это счастье, что в такой ситуации обошлось без пострадавших — толпа может затоптать кого угодно. Потом оказалось, что это была учебная тревога, а еще по одной из версий было ложное срабатывание датчиков сигнализации.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №6

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