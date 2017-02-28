В Сумах газовикам дали рекомендации по счетчикам

АМКУ считает, что на Сумщине установка счетчиков характеризовалась нетипичным рыночным поведением ПАО «Сумыгаз» и субъектов хозяйствования, занимающихся монтажными работами, поскольку в подавляющем большинстве ими совершались действия только в пользу одного производителя счетчиков газа.

По информации ПАО «Сумыгаз», в январе-октябре 2016 было принято на абонентский учет от населения, которое заказывало установку счетчиков за деньги, в большинстве случаев только счетчики газа производства ООО «Самгаз» (Ровно). При этом в Украине насчитывается 35 бытовых приборов учета газа, которые разрешены к установке и эксплуатации, как мембранного, так и роторного типа.Учитывая это, отделение АМКУ рекомендовало ПАО «Сумыгаз» дополнить «Раздел для клиентов» на официальном сайте Общества ссылкой на Реестр утвержденных типов средств измерений, которые могут быть установлены в Украине в бесспорном порядке и обеспечить принятие на абонентский учет газовые счетчики, внесенные в этот реестр, независимо от типа, названия или производителя в соответствии с согласованной ПАО «Сумыгаз» проектной документации и требований Кодекса газораспределительных систем.

В 2016 году в Сумской области услуги по установке бытовых счетчиков газа предоставлялись 23 субъектами хозяйствования, при этом разрешения на выполнение соответствующих работ имеют 59 субъектов хозяйствования.

Действия указанных субъектов хозяйствования также были нетипичными, поскольку в подавляющем большинстве случаев ими выполнялась установка бытовых счетчиков газа производства ООО «Самгаз».

С целью предотвращения нарушений конкурентного законодательства Отделение рекомендовало этим субъектам хозяйствования (Перечень):

- При осуществлении хозяйственной деятельности на рынке услуг, связанных с реконструкцией внутренних систем газоснабжения и установления бытовых приборов учета газа, воздерживаться от совершения действий, которые могут быть квалифицированы как антиконкурентные согласованные действия;

- Обеспечить установление приборов учета газа, внесенных в Реестр утвержденных типов средств измерений, независимо от их типа, названия или производителя, приобретенных потребителями в соответствии с требованиями проектной документации и Кодекса газораспределительных систем.

Следует отметить, что за совершение антиконкурентных согласованных действий предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 52 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» — наложение штрафа в размере до десяти процентов дохода (выручки) субъектов хозяйствования от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за последний год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.

Напомним, до 1 января 2018 года субъекты хозяйствования, которые осуществляют распределение природного газа на соответствующей территории, обязаны обеспечить установку счетчиков газа для населения, проживающего в частных домах и квартирах и использующих газ только для приготовления пищи. Это предусмотрено Законом Украины «Об обеспечении коммерческого учета природного газа».

Установка в 2016 году общедомовых счетчиков было вызвано принятием Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг Украины соответствующих инвестиционных программ, в частности в Сумской области по такой программе должны быть установлены 641 общедомовых счетчиков.