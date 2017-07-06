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В Сумах Европа начинается с собачьего туалета

Сегодня, 16:46 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Алексей Сикорский Алексей Сикорский
В Сумах Европа начинается с собачьего туалета

На пляжах и в скверах появились сооружения европейского образца с надписью на государственном языке «Собача вбиральня». Собственно, за поведением собаки должен следить двуногий куратор данного зверя, но это детали. Радует движение души именно в этом направлении. На ухоженных газонах появились запрещающие знаки с перечеркнутым изображением какающей собаки, что по нашему мнению означает: «Вот этого нельзя!». Развивая идею, предлагаем изготовить и разместить перечеркнутые изображения писающего мальчика, какающей девочки. Отдельно — занимающихся этим же святым делом теть, дядь, бабушек, дедушек. Развиваем запреты далее. Перечеркнуть силуэты мальчика и девочки, предающихся греху вне брака и в антисанитарных условиях, перечеркнуть изображение бутылки, шприца, «бурбулятора» (кто интересовался, тот знает). И тогда в местах отдыха можно будет отдыхать. А то ведь наведение европорядков начали с беззащитных и непосредственных собак. Нечестно!

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