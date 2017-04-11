Этим детям сложно говорить, двигаться и даже передвигаться самостоятельно. Но на два часа еженедельно их жизнь коренным образом меняется. Отступает боль, скованность движений и неразвитость мышц — и они становятся настоящими спортсменами-каратистами, — говорится в сюжете НТН.
В своей секции тренер категорически запретил слово «инвалиды», здесь детей мотивируют на успех, называя «паралимпийцами». Всех воспитанников Вадим лично приводил в зал. Говорит, самое сложное было убедить родителей согласиться на первое занятие.
В Сумах есть уникальная секция (видео)
Этим детям сложно говорить, двигаться и даже передвигаться самостоятельно. Но на два часа еженедельно их жизнь коренным образом меняется. Отступает боль, скованность движений и неразвитость мышц — и они становятся настоящими спортсменами-каратистами, — говорится в сюжете НТН.
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