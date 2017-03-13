16 марта около 11 часов на улице Черниговской произошло ДТП с пострадавшими.
Прибыв на место ДТП, патрульные установили, что водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.
На место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала травмированного пострадавшего в медицинское учреждение, — сообщает Патрульная полиция Сум
В Сумах ДТП с пострадавшим
Вчера, 16:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
16 марта около 11 часов на улице Черниговской произошло ДТП с пострадавшими.
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