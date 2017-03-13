В Сумах ДТП с пострадавшим

16 марта около 11 часов на улице Черниговской произошло ДТП с пострадавшими.

Прибыв на место ДТП, патрульные установили, что водитель, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте.

На место прибыла бригада скорой помощи, которая госпитализировала травмированного пострадавшего в медицинское учреждение, — сообщает Патрульная полиция Сум