21 декабря в 9:20 на перекрестке ул. Харьковской и Прокофьева в Сумах 27-летний житель Лебедина за рулем Нива Шевроле не дал преимущества в движении и допустил столкновение с пожарным автомобилем ЗИЛ 131 под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП пострадала пассажирка Нивы. 22-летняя жительница Лебедина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ребер справа госпитализирована в областную клиническую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области
В Сумах в ДТП попал пожарный автомобиль
Сегодня, 08:08 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
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