В Сумах ДТП на перекрестке

2 августа на перекрестке ул. Харьковской и СКД автомобиль ИЖ 2715 под управлением 62-летнего мужчины, выполняя маневр поворота налево со встречной полосы движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП 43-летний пассажир автомобиля ИЖ с ушибленной раной затылка и ушибом поясничного отдела позвоночника госпитализирован в ЦГБ. Водитель этой же машины после оказания медпомощи отпущен домой, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.