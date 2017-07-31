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В Сумах ДТП на перекрестке

Вчера, 17:36 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах ДТП на перекрестке

2 августа на перекрестке ул. Харьковской и СКД автомобиль ИЖ 2715 под управлением 62-летнего мужчины, выполняя маневр поворота налево со встречной полосы движения, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением 22-летнего водителя. В результате ДТП 43-летний пассажир автомобиля ИЖ с ушибленной раной затылка и ушибом поясничного отдела позвоночника госпитализирован в ЦГБ. Водитель этой же машины после оказания медпомощи отпущен домой, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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