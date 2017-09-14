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В Сумах добавят зелени

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах добавят зелени

На ул. Прокофьева высажена аллея кленов
В четверг 26 октября на ул. Прокофьева, сразу за поворотом с ул. Харьковской, высадили 63 саженца клена из питомника СНАУ. «Место для высадки кленов выбирали вместе со специалистами кафедры садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ, которые подтвердили, что почва по ул. Прокофьева хорошо подойдет именно для саженцев клена. Тем более что это дерево так же, как и тополь, хорошо абсорбирует вредные вещества», — сказал директор КП «Зеленстрой» Владимир ЛАВРИК.
Заведующая кафедрой садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ Татьяна МЕЛЬНИК отметила, что саженцы такого возраста, такого размера с такой корневой системой (закрытой) хорошо приживаются именно при посадке осенью. Они сначала адаптируются к новым условиям, а через год-полтора начнется интенсивный рост: до 50 см в год.
На этой же улице возле ТЦ «Европорт» в среду-пятницу (1-3 ноября) депутат Сумского горсовета Владимир ШИЛОВ вместе со своим коллегой из областного парламента Андреем КИСИЛЕМ намерены высадить необычную клумбу с хвойными растениями. Они обратились в СНАУ за проектом. Хотят, чтобы растения здесь были «низкорослые, но красивые». Проект депутаты профинансировали собственными средствами, но для того чтобы сохранить «красоту», уже заручились поддержкой градоначальника. Тот пообещал обязать сотрудников находящейся по соседству с клумбой автопарковкой ДП «Паркинг» приглядывать за новым объектом благоустройства.
Но и это еще не все. Как сообщил городской голова Сум Александр ЛЫСЕНКО, в следующем году в районе Прокофьева и СКД разобьют новый сквер. Проекта пока нет. Но жители хотели бы, чтобы это была детская зона отдыха. «Сделаем дорожки, скамейки, небольшой фонтан, газоны, высадим насаждения. Задание на проектирование сквера мы уже дали. Как только он будет готов, презентуем его общественности и весной начнем воплощать в жизнь», — сказал Александр Лысенко.
Он уже дал задание подчиненным вместо одного аварийного дерева высаживать два. На территории учебных заведений насчитали 228 аварийных деревьев. На выполнение этих работ в бюджете 2018 г. необходимо предусмотреть 425 тыс. грн. Планируется высадить 450 деревьев.
Кроме того, планируется озеленение и в других местах.
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«По заданию мэра просчитали «первую линию» – Петропавловская, Ильинская, Харьковская. Дали расчеты в департамент. На следуюий год будем делать», — заявил Владимир Лаврик.

Фото автора
Процесс пошел.
Цена одного саженца клена в зависимости от размера составила от 100 до 200 грн.
Ирина Власова, «Панорама» №45

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