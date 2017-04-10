В Сумах дети облагородили люки (видео)

В самом центре города дети разрисовывали местную инфраструктуру. Это были небольшие объекты: люки и столбы. Творили в рамках фестиваля «Урбан-арт». Начался он на прошлой неделе, и будет продолжаться еще несколько дней.

Организатор «Урбан-Феста» Тамара Кубракова рассказывает: «Проводится фестиваль для того, чтобы дети чувствовали себя более уверенно и комфортно в городской среде. Эти дети – будущие архитекторы, и они должны уметь манипулировать средой, то есть должны чувствовать, что улицы в городе – это пространство, которое дает возможность творить».

Об этом рассказывает в своем сюжете UA:Суми