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В Сумах депутаты предпочли не «оказаться меж двух огней»

Сегодня, 15:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
В Сумах депутаты предпочли не «оказаться меж двух огней»

На сессии Сумского горсовета 25 января депутаты сняли с рассмотрения вопрос о продлении договора аренды земельного участка компании «Эко-Эксим».
Вот уже несколько лет не утихают страсти вокруг строительства многоэтажки по пер. Институтский,34, которую некоторые горожане прозвали «домом на костях» (в начале строительства были обнаружены останки погибших в пересыльном лагере времен Второй мировой войны, из-за чего застройщику пришлось выполнять ряд дополнительных условий — перезахоронить останки, благоустроить прилегающие территории и т.д.).
Договор аренды участка закончился 1 января 2017 года и депутатам предстояло решить, продлять его или нет. Депутат по округ Владимир ЧЕПИК тут же заявил, что некоторые люди категорически против, а директор КП «Сумыкоммунинвест» (предприятие занимается детским парком, над которым и находится дом) Олег ЛЕВЧЕНКО поддержал. «Не против продления договора аренды. Застройщик благоустроил спуск, но есть вопросы по мостику», — заявил он.
Всех «спас» директор Департамента обеспечения ресурсных платежей Юрий КЛИМЕНКО, который заявил, что вчера пришло письмо, в котором застройщик сообщил, что по данному адресу все объекты отчуждены. Он порекомендовал не рассматривать вопрос. Председатель земельной комиссии Максим ГАЛИЦКИЙ тут же предложил снять вопрос с рассмотрения. Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО только и заметил, что это нужно было сообщить перед началом сессии.

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