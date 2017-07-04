В Сумах дендропарк закрыли для посетителей

Из-за аварийности на ул. Троицкой,14 закрыт парк-памятник садово-паркового искусства национального значения им. Асмолова. На территории уже неделю ведутся работы по устранению последствий стихии 1 июля.

Как объясняют сотрудники этого учреждения, администрация запретила пускать на территорию посторонних из-за надломленных веток старых деревьев, которые могут привести к аварийным ситуациям и травмировать посетителей. Об этом говорится и в предупреждающем объявлении на центральных воротах парка. Работы по уборке дендропарка продолжаются.