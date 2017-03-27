В Сумах демонтировали знак «Героев Сталинграда» (фото)

Почему-то накануне 72-й годовщины Победы над нацизмом городские власти решили заменить надпись на знаке-указателе, хотя улица Героев Сталинграда переименована в ул. Героев Сумщины еще в 2016 году (распоряжением мэра от 19 февраля). В полиции опасаются, что из-за этого может возникнуть общественный резонанс. «На контроле держим. Сегодня это все сделаем. Там есть возможность оставить основное количество букв, изготовим две недостающие. Немного затянули», — заявил на видеоселекторе 6 мая первый заместитель мэра Сум Владимир ВОЙТЕНКО.

Сегодня мы специально пошли посмотреть, как выглядит обновленный указатель. Судя по следам, его демонтировали. Видимо, поменяют надпись и вернут.

Так было в марте 2016 г.



Так совсем недавно



Так сегодня

