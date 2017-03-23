В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото)

В пятницу на ул. Соборной демонтировали рекламоносители. Как это было, можно увидеть на фото.

«На прошлой неделе прошел уже пятый демонтаж рекламных средств и незаконных вывесок, которые необходимо убрать согласно решения исполкома», — сообщил на аппаратном совещании в понедельник 24 апреля начальник управления архитектуры и градостроения Андрей КРИВЦОВ.