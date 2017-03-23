В пятницу на ул. Соборной демонтировали рекламоносители. Как это было, можно увидеть на фото.
«На прошлой неделе прошел уже пятый демонтаж рекламных средств и незаконных вывесок, которые необходимо убрать согласно решения исполкома», — сообщил на аппаратном совещании в понедельник 24 апреля начальник управления архитектуры и градостроения Андрей КРИВЦОВ.
В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото)
В пятницу на ул. Соборной демонтировали рекламоносители. Как это было, можно увидеть на фото.
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