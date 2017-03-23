Панорама / сумы / новости / события / комментарии
24.04 Понедельник

В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото)

Сегодня, 11:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

В пятницу на ул. Соборной демонтировали рекламоносители. Как это было, можно увидеть на фото.
«На прошлой неделе прошел уже пятый демонтаж рекламных средств и незаконных вывесок, которые необходимо убрать согласно решения исполкома», — сообщил на аппаратном совещании в понедельник 24 апреля начальник управления архитектуры и градостроения Андрей КРИВЦОВ.

Напечатать Письмо автору Просмотров 103 Комментариев 0

читайте также
На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото) 5 фото
На проспекте Шевченко в Сумах пилят деревья (фото)
23.03.2017, 12:31 Новость
Наталия Гончарук Наталия Гончарук 23.03.2017, 12:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 288 Комментариев 0
Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото) 5 фото
Кровь и плакаты: акция в Сумах (фото)
22.03.2017, 13:24 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 22.03.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 276 Комментариев 0
Не хотим переплачивать: пикет у «Сумыгаз» (фото) 8 фото
Не хотим переплачивать: пикет у «Сумыгаз» (фото)
22.03.2017, 12:18 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 22.03.2017, 12:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 400 Комментариев 0
Проезд в Сумах подорожает с 1 апреля
Проезд в Сумах подорожает с 1 апреля
22.03.2017, 08:09 Новость
Панорама Панорама 22.03.2017, 08:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 868 Комментариев 0
Сумской клуб сменит инвестора
Сумской клуб сменит инвестора
02.03.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 02.03.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество Регион: Сумы Просмотров 196 Комментариев 0
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт) 5 фото
Военные в Сумах очистили остановки (фотофакт)
16.02.2017, 11:15 Новость
Юлия Левковская Юлия Левковская 16.02.2017, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 849 Комментариев 0
В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью
В Сумах займутся городским парком и Театральной площадью
16.02.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 16.02.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 294 Комментариев 0
Жить в Сумах дорого
Жить в Сумах дорого
18.01.2017, 17:31 Новость
Панорама Панорама 18.01.2017, 17:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Кто заказал сумского мэра? Чмырь?
13.04.2017, 11:51
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 392 Комментариев 0
Graff.in — модное место отдыха в Сумах
13.04.2017, 09:31
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 61 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 486 Комментариев 0
Опросы

Станет ли вам проще с введением безвизового режима с ЕС ездить за границу?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боксмоды — популярные девайсы для современных вейперов
13.04.2017, 19:40
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Модульные картины в качестве декора интерьера
13.04.2017, 16:09
admin adminych admin adminych 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Самый выгодный и безопасный способ перевозки грузов – морские грузоперевозки
10.04.2017, 13:12
admin adminych admin adminych 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 62 Комментариев 0
Кредит365: комфортные условия онлайн-кредитования
05.04.2017, 19:01
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0
Який краще купити ровер?
05.04.2017, 13:37
admin adminych admin adminych 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Анна Янчук к материалу
Свеча горела на…: случай на Сумщине (фото)
Хорошо, хоть из-за человеческой тупости другие люди не пострадали.
21.04.2017, 17:32
Анна Янчук к материалу
Вышгород — город, где стоит купить однокомнатную квартиру
Мы живем недалеко от этого комплекса и всё время наблюдаем за ходом строительства - сейчас как раз 3-ю очередь начинают ...
21.04.2017, 17:29
Анна Янчук к материалу
На Сумщине легковушка сбила ребенка
Я вообще не понимаю, почему 70-летним разрешают ездить за рулем. Я бы с выходом на пенсию автоматически отбирала права.
19.04.2017, 17:37
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII