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11.05 Четверг

В Сумах. Что нам стоит дом построить

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах. Что нам стоит дом построить

Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины 24 апреля по результатам тендера заказало ООО «Строительная производственно-коммерческая компания« Федорченко »вторую очередь строительства жилья в Сумах за 35,24 млн грн. Об этом сообщает Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».
К концу 2018 года по ул. Романа Атаманюка (40 лет Октября) должны построить 10-этажный дом на 80 квартир (40 одно-, 30 двух- и 10 трехкомнатных) общей площадью 4025 кв. м. Строительство «квадрата» жилья стоит 8756 грн. Минрегионразвития в феврале установило его опосредованную стоимость для Сум на уровне 9029 грн.
Выполнят подготовительные, подземные и надземные строительные, отделочные и сантехнические работы, смонтируют лифт, устроят инженерные сети и благоустроят территорию.
На заработную плату пойдет 2,99 млн грн., т.е. 8% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще почти два процента — 655 тыс грн.
Цена сделки на 14% ниже ожидаемой стоимости закупки в 40,85 млн грн.
Напомним, год назад этой компании заказали первую очередь строительства за 36,96 млн грн.
Учредителями «БВКК Федорченко» является Виктор и Дмитрий Федорченко, Виталий Куц и ПАО закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «Девелопмент Капитал» Людмилы Федорченко.
Единственным конкурентом было ПАО «Сумбуд» Рубена Сумбатова (22,6%), Юрия Швеца (16,9%), Павла Новицкого (15,8%) и Александра Бритова (15,5%). Оно не снижало цену в ходе аукциона, в отличие от победителя.

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