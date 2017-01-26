В Сумах через рынок пойдут еще два маршрута

После проведения транспортного конкурса изменена и транспортная схема. Вводятся два новых маршрута:

№ 26 «Центр-40-я подстанция» с отправлением от Макдональдс и маршруту движения по ул. Харьковской — ул. Березовая Роща;

№ 25 «Добровольная — Интернационалистов» с маршрутом движения ул. Добровольная — ул. Металлургов — ул. В. Черновола — ул. Ильинская — ул. Первый Набережная р. Стрелка — ул. Троицкая — ул. Героев Крут — ул. Сирко — ул. Интернационалистов и в обратном направлении.

Изменены маршруты следования:

№ 20 «Аэропорт — Ковпака» через Центральный рынок;

№ 60 «В. Песчаное — Интернационалистов» будет осуществлять движение через Центральный рынок — ул. Харьковскую — пр-т М. Лушпы — ул. Героев Крут -ул. Сирко — ул. интернационалистов;

№ 54 «Косивщина — Химгородок» с заездом в пер. Гетманского — района хлебозавода.

Как сообщает Информационный портал, с понедельника, 20 марта, изменяется режим движения городских автобусных маршрутов из режима маршрутного такси на обычный режим движения.

Автобусы будут останавливаться исключительно на стационарных остановках. Остановки по требованию применяться не будут.