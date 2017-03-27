В Сумах будут соревноваться юные кинологи

В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Сумах состоится открытый Чемпионат по многоборью со служебными собаками среди молодежи «Юный кинолог». В соревнованиях примут участие команды юных кинологов из числа детей работников полиции разных областей Украины, детей сотрудников других силовых ведомств и структур, а также юные представители кинологических организаций.

В программе Чемпионата соревнования по преодолению полосы препятствий, курса послушания, защитной службы и неофициальные соревнования «Дог-пуллер».

Для зрителей будут работать выездная экспозиция оружия спецподразделений Национальной полиции Украины, контактный зоопарк СНАУ, выставка домашних и экзотических животных, а также полевая кухня

Соревнования пройдут на стадионе «Колос» СНАУ. Начало соревнований — в 10:00.