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В Сумах будут соревноваться юные кинологи

Сегодня, 14:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах будут соревноваться юные кинологи

В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Сумах состоится открытый Чемпионат по многоборью со служебными собаками среди молодежи «Юный кинолог». В соревнованиях примут участие команды юных кинологов из числа детей работников полиции разных областей Украины, детей сотрудников других силовых ведомств и структур, а также юные представители кинологических организаций.
В программе Чемпионата соревнования по преодолению полосы препятствий, курса послушания, защитной службы и неофициальные соревнования «Дог-пуллер».
Для зрителей будут работать выездная экспозиция оружия спецподразделений Национальной полиции Украины, контактный зоопарк СНАУ, выставка домашних и экзотических животных, а также полевая кухня
Соревнования пройдут на стадионе «Колос» СНАУ. Начало соревнований — в 10:00.

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