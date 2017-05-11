В Сумах больше 14 тыс. домохозяйств получают субсидии

В январе-марте 14,1 тыс. домохозяйств г. Сумы были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на общую сумму 18,7 млн грн, что на 21,4% больше соответствующего периода прошлого года.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 1389 грн, что в 1,6 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в январе-марте 2017г. 22 домохозяйствам областного центра были назначены субсидии наличными для возмещения расходов на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива на общую сумму 55,6 тыс.

Средний размер назначенной наличной субсидии на одно домохозяйство в марте текущего года составил 3001,9 грн, что на 38,4% больше показателя марта прошлого года, — сообщает Главное управление статистики в Сумской области.