3 марта дома в Сумах повесился 66-летний онкобольной мужчина. Труп направлен в морг для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 1 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 40 человек (в прошлом году на эту же дату – 38).
В Сумах болезнь воспринимают как приговор
Сегодня, 07:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
3 марта дома в Сумах повесился 66-летний онкобольной мужчина. Труп направлен в морг для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Напечатать Письмо автору Просмотров 216 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
03.03.2017, 12:17 Новость
Панорама Подписаться 03.03.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 139 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 11:47 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.02.2017, 11:47 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 534 Комментариев 0 Поддержали 0
08.02.2017, 09:15 Новость
Панорама Подписаться 08.02.2017, 09:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 537 Комментариев 0 Поддержали 0
16.01.2017, 11:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 16.01.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 625 Комментариев 0 Поддержали 0
10.01.2017, 09:25 Новость
Ирина Власова Подписаться 10.01.2017, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 680 Комментариев 0 Поддержали 0
15.12.2016, 15:15 Новость
Панорама Подписаться 15.12.2016, 15:15 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 476 Комментариев 0 Поддержали 0
12.12.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.12.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 320 Комментариев 0 Поддержали 0
30.11.2016, 17:07 Новость
Панорама Подписаться 30.11.2016, 17:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 226 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 17:16
admin Подписаться Вчера, 17:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 16:24
admin Подписаться Вчера, 16:24 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 11 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 382 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 14:17
admin Подписаться Вчера, 14:17 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0 Поддержали 0
23.02.2017, 18:15
admin Подписаться 23.02.2017, 18:15 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
23.02.2017, 17:50
admin Подписаться 23.02.2017, 17:50 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
23.02.2017, 17:03
admin Подписаться 23.02.2017, 17:03 Категория: Рубрика: Отдых, развлечения Регионы: Все Просмотров 21 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 17:59
admin Подписаться 20.02.2017, 17:59 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
"ЛНР" и коммунизм: почему за электричество для сепаратистов платят украинцы http://www.epravda.com.ua/rus/columns/2017/02/28/622105/ А почему бы Ричкалю и его соратникам самим не платить из ...Вчера, 18:53
«Мы хорошо понимаем, что подобные акции работают не в интересах Украины, а против нее» Получается Анатолий Ричкаль говорит, что ...Вчера, 14:07