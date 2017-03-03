В Сумах болезнь воспринимают как приговор

3 марта дома в Сумах повесился 66-летний онкобольной мужчина. Труп направлен в морг для выяснения всех обстоятельств произошедшего, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 1 марта на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 40 человек (в прошлом году на эту же дату – 38).